Составлен ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей

Москва, , 16:56 — REGNUM Эксперты озвучили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей, которые представлены на рынке России, рейтинг был опубликован 24 декабря на сайте издания Vista News.

На первое место специалисты поставили Volkswagen Tiguan, сейчас на российском авторынке присутствуют два поколения этой машины. К её плюсам относят широкую моторную гамму.

Вторую строчку рейтинга занял выделяющийся своей внешностью Nissan Juke. Третье место досталось Mazda CX5, эта модель получила в 2014 году рестайлинг. Стоит отметить, что с октября 2012 года автомобиль производится во Владивостоке.

Четвертая позиция досталась Skoda Yeti, издание отмечает, что покупателям этого кроссовера предлагаются исключительно турбированные дизельные и бензиновые моторы.

Пятую строчку заняла Chevrolet Niva, автомобиль компании «GM-АВТОВАЗ» присутствует на российском рынке с 2002 года. На машину устанавливаются двигатели производства «АвтоВАЗ» и «Opel», а также пятиступенчатая механическая коробка передач.

В десятку кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей также вошли: Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга. Первые пять позиций в списке заняли: Hyundai Creta, Volkswanen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Tiguan.

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