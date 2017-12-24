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ТОП-10 мирового автопрома: Автомобили, которые хочется купить снова

Техника

Список составили эксперты организации Consumer Union

ТОП-10 мирового автопрома: Автомобили, которые хочется купить снова
Andrzej Otrębski
Электроавтомобиль Tesla Model S

Вашингтон, 24 декабря 2017, 15:40 — REGNUM  Журнал Forbes озвучил ТОП-10 автомобилей, которые способны вызвать у своих клиентов желание приобрести их снова, его составляли эксперты организации Consumer Union, список был опубликован 23 декабря на сайте издания.

Сообщатся, что в первоначальном списке было около 500 тыс. машин, эксперты при выборе победителей исходили из таких характеристик как управляемость, комфорт, дизайн, и остаточная стоимость.

Также они оценивали качество работы аудиосистемы и климатической установки, не забывая и об удобстве их использования.

В десятку вошли такие известные суперкары как Porsche 911 и Chevrolet Corvette, рядом с ними встал родстер Mazda MX-5 Miata.

Также высокую оценку специалистов получили такие модели как седан Lincoln Continental, пикап Ford F-350, минивэн Honda Odyssey и масклкар Dodge Challenger.

Что касается электрических и гибридных автомобилей, то в ТОП-10 конечно же вошли Tesla Model S и Tesla Model X. Компанию им составил Toyota Prius.

Напомним, в ноябре 2017 года британские художники и дизайнеры из компании webuyanycar на основе опроса автолюбителей создали образ идеального автомобиля.

Оказалось, что идеальной машиной стал бы кроссовер синего цвета с кузовом Lamborghini Urus и элементами дизайна таких автомобилей как Alfa Romeo Giulia, Audi R8, Lamborghini Gallardo, Honda Civic Type R и BMW 6-Series.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские эксперты создали образ идеального автомобиля

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