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Сноуден представил приложение, превращающее смартфон в систему слежения

Техника

Скрываясь от властей США в России, Сноуден пытается зарабатывать

Сноуден представил приложение, превращающее смартфон в систему слежения
Смартфон

Москва, 24 декабря 2017, 13:26 — REGNUM  Беглый сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, представил мобильное приложение Haven, которое, по его словам, является «персональной системой безопасности» в киберпространстве. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщается на сайте организации — соавтора проекта Freedom of the Press Foundation.

Разработчики утверждают, что данное приложение предназначено для журналистов и правозащитников. Это приложение использует датчики и устройства смартфона, такие как фотокамера, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещённости для фиксации изменений в помещении, где находится мобильное устройство.

Получается, что с помощью данного приложения смартфон превращается устройство слежения. Он фиксирует изменения в помещении, в котором находится и передает на другое аналогичное устройство.

К примеру, если смартфон с приложением Haven находится в гостиничном номере, и в него кто-то вошел в отсутствие хозяина, то он об этом узнает.

Смартфон посылает зашифрованное сообщение на телефон владельца, после чего он может осуществлять удалённое наблюдение через службу Tor Onion.

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