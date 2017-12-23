Space X запустила 10 спутников Iridium Next на околоземную орбиту

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Американская корпорация SpaceX сообщила, что её ракета-носитель Falcon-9 с десять спутниками связи типа Iridium Next совершила успешный старт с авиабазы в Калифорнии. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба корпорации.

Сообщается, что старт был осуществлен с базы ВВС США «Ванденберг» в американском штате Калифорния.

Спутники Iridium Next — это второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., призванное заменить ныне действующую спутниковую группировку космических аппаратов Iridium. Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств.

Разработкой спутников занимается французская компания Thales Alenia Space, итоговая сборка, интеграция и тестирование производится уже в США, компанией Orbital ATK.