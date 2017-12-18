Новые ПЗРК «Верба» поступили на вооружение мотострелков ЦВО

Барнаул, , 08:27 — REGNUM Новейшие ПЗРК «Верба», предназначенные для поражения крылатых ракет и самолетов, поступили на вооружение мотострелков Центрального военного округа (ЦВО). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, мотострелковое соединение, дислоцированное в Алтайском крае, получило «по ГОЗ бригадный комплект новейшего ПЗРК «Верба», который отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей».

Отмечается, что ПЗРК «Верба» способен поражать малозаметные цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники) условного противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

Читайте также: ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

А также: Путин: Госзаказ дал российским военным 3,4 тыс. единиц новейшего вооружения