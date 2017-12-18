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Новые ПЗРК «Верба» поступили на вооружение мотострелков ЦВО

Техника

ПЗРК «Верба» способен поражать малозаметные цели

Новые ПЗРК «Верба» поступили на вооружение мотострелков ЦВО
Vitaly V. Kuzmin
ПЗРК 9К333 Верба

Барнаул, 18 декабря 2017, 08:27 — REGNUM  Новейшие ПЗРК «Верба», предназначенные для поражения крылатых ракет и самолетов, поступили на вооружение мотострелков Центрального военного округа (ЦВО). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, мотострелковое соединение, дислоцированное в Алтайском крае, получило «по ГОЗ бригадный комплект новейшего ПЗРК «Верба», который отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей».

Отмечается, что ПЗРК «Верба» способен поражать малозаметные цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники) условного противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

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