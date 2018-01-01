Беспилотные авто Waymo за десять лет проехали более 6,4 млн км

Финикс , США, , 05:02 — REGNUM Компания Waymo, продолжающая добиваться лидерства в области создании беспилотных систем для автомобилей, заявила, что за последние 10 лет (с момента старта проекта) её беспилотные автомобили преодолели более 4 млн миль (около 6,43 млн км).

Это суммарное расстояние, которое прошли все транспортные средства, на которых установлено соответствующее оборудование компании.

В их число входят и беспилотные минивэны Chrysler Pacifica, которые на данный момент тестируют на дорогах общего пользования штата США Аризона.

Эти автомобили сейчас разъезжают по трассам наравне с обычными управляемыми авто, в них вообще нет водителей, которые могли бы реагировать в случае возникновения опасной ситуации.

Представители Waymo отмечают, что в своих исследованиях и разработках компания продвигается вперед всё быстрее, около 1 млн миль (1,6 млн км) машины с её оборудованием прошли только в период с мая по ноябрь 2017 года.

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