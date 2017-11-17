Новый проект Маска: мощная фура на аккумуляторах

Пало-Альто, США, , 09:27 — REGNUM В калифорнийской штаб-квартире Tesla Motors началась презентация очередного нового детища Илона Маска — первого электрического грузовика Tesla Semi, видео опубликовано 17 ноября на портале Youtube.

Отмечается, что электрическая фура Маска сможет проехать до 800 км на одной полной зарядке аккумуляторов, и сможет развить скорость в 100 км/ч за пять секунд. Серийное производство технической новинки, по планам Маска, начнется в 2019 году.

Кроме электрогрузовика Tesla Semi, на презентации был показан спорткар Roadster нового поколения. По словам изобретателя, он станет самым быстрым в истории серийным автомобилем. По расчетам инженеров Tesla, Roadster способен за фантастические 1,9 секунды разогнаться до 100 км/ч. Начало серийного производства спорткара запланировано на 2020 год.

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Напомним, 3 ноября ИА REGNUM писало, что глава компании Tesla Илон Маск за один день потерял около $ 800 млн своего состояния, причиной падения стало обнародование квартального отчета компании.

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Отчет содержал данные о квартальном убытке автопроизводителя Tesla, который стал рекордным за всю историю существования компании. По итогам третьего квартала потери составили $671 млн.

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