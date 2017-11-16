В России резко упали цены на iPhone 8 Plus

Москва, , 15:54 — REGNUM В России начали падать цены на новый смартфон от Apple — iPhone 8 Plus. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru

Согласно исследованиям рынка, стоимость устройства с начала продаж упала на 18%. Если на старте смартфон стоил 77 тыс. рублей, то теперь его можно купить за 63 тысячи.

Отмечается, что дешевеют также и устройства от других производителей, в частности, флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note8

Напомним, 12 сентября Apple представила свои новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus, которые начали продаваться 29 сентября. iPhone Х поступил в продажу 3 ноября.

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