Обновленный «Белый лебедь» Ту-160М2 взлетит в феврале 2018 года

Казань, , 14:50 — REGNUM В Казани возобновлено производство стратегических реактивных бомбардировщиков Ту-160М, ролик о выкатке из цеха Казанского авиазавода имени Горбунова первого экземпляра машины с модификацией Ту-160М2 16 ноября размещен на сайте kazanfirst.ru.

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Стратегический бомбардировщик был достроен для решения задач воспроизводства Ту-160М2 в новом облике, в том числе для восстановления технологии окончательной сборки данной модели самолета, для проверки некоторых новых технологических решений, и для тестирования новых аваидвигателей, обладающих улучшенными показателями.

Сообщается, что первый вылет обновленного «Белого лебедя» состоится в феврале 2018 года.

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Напомним, в 2015 году было принято решение о возобновлении производства современного варианта стратегического бомбардировщика Ту-160М — Ту-160М2.

Вместе с этим окончание разработки «стратега» нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), по аналогии с ПАК ФА (перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации) было перенесено на более поздний срок.

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В Министерстве обороны России информировали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году, ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких самолетов.