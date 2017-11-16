В Twitter пересмотрят политику верификации аккаунтов

Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Руководство социальной сети Twitter намерено пересмотреть политику верификации аккаунтов пользователей. Об этом сообщается на официальной странице техподдержки компании.

На сегодняшний день Twitter работает над новой программой по установлению подлинности пользователей.

При этом в компании отметили, что ранее верификация просто устанавливала подлинность личности владельца страницы, однако затем этот значок стал «показателем важности» пользователя.

Напомним, ранее Twitter временно приостановил верификацию аккаунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Twitter сообщил об увеличении количества знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов.

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