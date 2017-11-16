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Безопасность превыше всего: Subaru отзывает почти 400 тыс. автомобилей

Техника

Были выявлены нарушения в процессе проверки безопасности на заводах Subaru

Токио, 16 ноября 2017, 13:32 — REGNUM  Японская компания Subaru отзывает 395 тыс. автомобилей, реализованных на внутреннем рынке, из-за нарушения процесса проверки безопасности на заводах, сообщили 16 ноября в министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Нарушения были выявлены при производстве девяти моделей автомобилей, наименование которых не уточняется.

В компании официально признали факт нарушения в конце октября и обещали провести расследование. Глава компании ЯсуюкиЁсинага сказал, что практика подобных нарушений продолжалась на протяжении 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года компания «СубаруМоторс» согласовала с Росстандартом программу отзыва из России 24 480 автомобилей моделей Impreza и Forester по причине серийного дефекта системы срабатывания подушек безопасности.

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В октябре 2016 года стало известно, что компания Subaru отзывает более 100 тыс. своих автомобилей из США из-за серийной неисправности газотурбинного нагнетателя воздуха.

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Автопром

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