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Subaru назвала дату возвращения седана Legacy на авторынок России

Техника

Компания прекратила продажи этого автомобиля в нашей стране в 2014 году

Москва, 15 ноября 2017, 16:01 — REGNUM  Японский производитель Subaru объявил, что намерен вернуть седан бизнес-класса Legacy на авторынок России уже в мае 2018 года, об этом 15 ноября сообщила пресс-служба российского представительства компании.

Сообщается, что уже в мае 2018-го автомобили появятся во всех дилерских центрах компании, на данный момент нет никакой информации о ценах или вариантах комплектаций, эта информация появится непосредственно перед началом продаж.

Напомним, этот автомобиль пропал с российского рынка в 2014 году, компания приняла решение свернуть продажи машины по причине низкого спроса.

Сегодня японский производитель продает в России модель Forester, универсал Outback, спортивный автомобиль WRX STI и компакт-кроссовер Impreza XV.

Стоит отметить, что модель Subaru Forester вошла в ТОП-10 самых комфортных и надежных автомобилей 2017 года, этот рейтинг составлялся аналитиками компании Consumer Reports из США.

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