Российский авторынок в октябре сохранил позиции относительно рынков ЕС

Москва, , 15:11 — REGNUM По результатам продаж в октябре 2017 года авторынок России мог бы занять пятое место среди рынков стран Евросоюза, об этом 15 ноября сообщило агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что результат является весьма интересным, если учесть, что автомобильный рынок нашей страны в октябре 2017 года сохранил высокие темпы роста. В этом месяце было продано около 136 тыс. автомобилей (без учета коммерческих авто).

Первое место среди рынков ЕС ожидаемо заняла Германия, за обозначенный период там было продано 272 тыс. 855 автомобилей, продажи в этой стране выросли на 3,9%.

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, в октябре 2017-го там было продано 176 тыс. 496 автомобилей. Рост продаж — 13,7%.

Третье место досталось Великобритании, автодилерам туманного альбиона удалось продать за обозначенный период 158 тыс. 192 машины. Четвертое место заняла Италия (157 тыс. 900 ед., рост продаж — 7,1%).

Стоит отметить, что в отличии от России, которая показывает положительную динамику восьмой месяц подряд, рынок Великобритании демонстрирует спад продаж уже седьмой месяц.

Напомним, в сентябре 2017 года аналитики сообщали, что авторынок нашей страны также мог бы занять пятое место среди рынков Евросоюза, наибольший подъем в рейтинге случился в августе 2017 года, тогда показатели объемов продаж позволили бы ему подняться на вторую строчку.

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