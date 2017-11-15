В Дубае показали самый дорогой суперкар Icon Vulcano Titanium

Дубай, ОАЭ, , 12:27 — REGNUM Итальянско-китайский автопроизводитель Icon представил на автосалоне Dubai Motor Show свой суперкар Vulcano Titanium, видео с демонстрацией машины были опубликованы на официальной странице выставки в сети Instagram.

«Соединяя вместе красоту и зверя Icon представляет Vulcano Titanium на #DubaiMotorShow! Это первый автомобиль, полностью выполненный из титана! Созданный по подобию истребителя, Volcano показывает невероятные производительность и мощь!», — такое описание администрация разместила под видеороликом.

На выставку этот автомобиль привезла компания Boulevard of Dreams, которая занимается в Дубае продажей элитных машин. Стоимость этого автомобиля составляет около € 2,5 млн ($ 2,95 млн).

Такая высокая цена делает этот автомобиль одним из самых дорогих в мире. На выставке также представлены такие марки как Ferrari, Lamborghini и McLaren.

Напомним, Icon Vulcano Titanium — автомобиль полностью ручной сборки, согласно информации, представленной в сети, его вес составляет 1595 кг.

Под капотом суперкара находится двигатель объемом 6,1 л и мощностью 679 л.с. До 100 км/ч Vulcano Titanium разгоняется за 2,8 сек. Максимальная скорость, которую может развить машина равна 355 км/ч.