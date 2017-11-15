Ребёнок смог разблокировать iPhone X своей матери с помощью Face ID

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM В США 10-летний ребёнок смог разблокировать iPhone X своей матери с помощью системы распознавания лица Face ID. Соответствующий ролик был опубликован в YouTube.

Отмечается, что смартфон своего отца ребёнку разблокировать не удалось.

Напомним, 12 сентября Apple выпустила новый смартфон iPhone X, главной особенностью которого стала система распознавания лица Face ID. Во время презентации система сработала некорректно.

Предполагается, что система Face ID способна запоминать биометрические данные лица только одного человека. Поэтому другой человек не может получить доступ к смартфону. Однако такая функция срабатывает не всегда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи iPhone X обнаружили, что в динамике появляется треск при звонках и воспроизведении звука на высокой громкости.

Читайте также: Пользователи нашли новый дефект у iPhone X

Читайте ранее в этом сюжете: Apple пообещала исправить проблемы с экраном нового iPhone X