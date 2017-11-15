McLaren выпустила тизеры нового гиперкара P15

Уокинг, Великобритания, , 10:47 — REGNUM Компания McLaren выпустила тизер своей новой экстремальной модели, которая получит название P15, автомобиль будет показан миру 10 декабря 2017 года, об этом сообщил 14 ноября портал MotorAuthority.

Нет никаких подтверждений относительно того, что новый автомобиль станет преемником знаменитого McLaren F1, наборот — сообщается, что этот автомобиль будет новой главой в серии McLaren Ultimate, которая включает в себя такие модели как P1 и P1 GTR.

Автор предполагает, что P15, скорее всего, будет оборудован 4-литровым твин-турбо мотором V8, мощность которого составит около 789 л.с.

Он отмечает, что это, конечно, меньше, чем у двигателя модели P1, мощность которого составляет 901 л.с., однако новая машина может в итоге оказаться быстрее благодаря меньшему весу.

Вес, в том числе, будет уменьшен благодаря тому, что на P15 не будет оборудован гибридной системой. Что касаемо дизайна нового экстремального автомобиля, то в компании охарактеризовали его как «брутальный».

Напомним, P15 станет вторым продуктом, выпущенным компанией в рамках реализации бизнес-плана Track22. Согласно этому плану к 2022 году McLaren выпустит 15 полностью новых автомобилей или производных от существующих моделей.

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