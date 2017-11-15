Компания Fisker включилась в гонку по созданию революционных аккумуляторов

Анахайм, США, , 10:24 — REGNUM Компания Fisker подала заявку на регистрацию патента твердотельных литий-ионных аккумуляторов, ожидается, что их серийное производство начнется в 2023 году, об этом 14 ноября сообщил портал Engadget.

Автор статьи пишет, что Fisker — очень маленькая автомобильная компания, которая в настоящее время принимает предварительные заказы на свой предстоящий электрокар EMotion.

По его мнению, есть снования полагать, что компания выполнит данные ей обещания, поскольку один из членов её команды был соучредителем компании Sakti3, которая работала над созданием новых аккумуляторов и заявила о своих исследованиях еще в 2011 году.

Представители Fisker утверждают, что запас энергии аккумуляторов, которые разрабатывает компания, будет в 2,5 раза больше, чем у существующих сегодня. Планируется, что запас хода оборудованного ими электромобиля составит около 500 миль (800 км).

Напомним, в 2015 году Sakti3 была приобретена компанией Dyson, которая принадлежит известному конструктору и изобретателю Джеймсу Дайсону. Ранее СМИ сообщали о том, что Dyson намерена выпустить свой собственный элитный электрокар.

Также компания заявила, что намерена выпустить новые твердотельные аккумуляторные батареи уже в 2020 году. В эту гонку включался японский автопроизводитель Toyota, представители компании сказали, что она планирует выпустить новое поколение аккумуляторов на рынок в 2022 году.

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