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РСК «МиГ» работает над созданием ударных беспилотников

Техника

Аппараты трех категорий будут весить от одной до пятнадцати тонн

РСК «МиГ» работает над созданием ударных беспилотников
Иллюстрация: U.S. Air Force
Беспилотник

Москва, 14 ноября 2017, 23:14 — REGNUM  Авиастроительная корпорация РСК «МиГ» разрабатывает ударные и разведывательные беспилотники массой до 15 тонн, сообщила 14 ноября на выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко.

По словам Анастасии Кравченко, опытные образцы этих дронов будут показаны в ближайшие годы. Беспилотные аппараты трех категорий будут созданы для выполнения как разведывательных, так и ударных задач. Они будут разделяться также и по массе: от одной тонны до пяти, от пяти до десяти тонн и от десяти тонн до пятнадцати.

Беспилотники всех этих классов будут оснащены отечественными двигателями.

Напомним, в августе 2015 года Сергей Коротков, занимавший тогда пост гендиректора компании РСК «МиГ», сообщил журналистам о заключенном с Минобороны РФ контракте на научно-исследовательские и опытно — конструкторские работы по выбору облика перспективного российского беспилотника.

Читайте ранее в этом сюжете: Сможет ли Россия догнать США в технологии производства беспилотников?

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Военно-промышленный комплекс

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