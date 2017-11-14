РСК «МиГ» работает над созданием ударных беспилотников

Москва, , 23:14 — REGNUM Авиастроительная корпорация РСК «МиГ» разрабатывает ударные и разведывательные беспилотники массой до 15 тонн, сообщила 14 ноября на выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко.

По словам Анастасии Кравченко, опытные образцы этих дронов будут показаны в ближайшие годы. Беспилотные аппараты трех категорий будут созданы для выполнения как разведывательных, так и ударных задач. Они будут разделяться также и по массе: от одной тонны до пяти, от пяти до десяти тонн и от десяти тонн до пятнадцати.

Беспилотники всех этих классов будут оснащены отечественными двигателями.

Напомним, в августе 2015 года Сергей Коротков, занимавший тогда пост гендиректора компании РСК «МиГ», сообщил журналистам о заключенном с Минобороны РФ контракте на научно-исследовательские и опытно — конструкторские работы по выбору облика перспективного российского беспилотника.

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