Путин запустил три электрические подстанции к ЧМ-2018

Москва, , 19:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию электрических подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара) и «Береговая» (Калининград), которые являются инфраструктурными электросетевыми проектами к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Об этом сообщили 14 ноября в пресс-службе Кремля.

Подстанции в Самаре и Калининграде построены с нуля и во время чемпионата мира по футболу будут подавать энергию на футбольные стадионы, а после чемпионата мощность пойдет в строящиеся жилые кварталы. Подстанция в Москве была модернизирована, что позволило значительно увеличить ее мощность.

В ходе церемонии запуска подстанций глава «Россетей» Павел Левинский отчитался за электроснабжение Крыма. По его словам, схема питания полуострова нормальная, а переток в сторону энергосистемы Крыма составляет 530 МВт. Левинский добавил, что завершаются мероприятия по повышению надежности электроснабжения Крыма.

Президенту продемонстрировали новые технические достижения компании — беспилотники по устранению аварий на электрических сетях и программу по удаленному управлению бытовыми приборами.

Левинский также отчитался за подготовку сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2017 года Путин посетил компанию «Россети». Глава государства ознакомился с инновационными разработками сетевого комплекса, а также принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций.

Отметим, что согласно Стратегии развития электросетевого комплекса России, утверждённой правительством 3 апреля 2013 года, признается серьезная проблема износа электрических сетей. Согласно официальным данным средний износ распределительных сетей составляет 70%, а магистральных — 50%.

Напомним, что основным собственником распределительных и магистральных сетей в России в 2013 году стала компания «Россети». Компания реализует инвестиционные проекты по обновлению оборудования. В среднесрочной перспективе планируется снизить износ распределительных сетей до 50% и магистральных до 45%.

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