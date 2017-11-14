Киев, , 15:48 — REGNUM Только 14% электронных браслетов на Украине находятся в рабочем состоянии, заявили в Нацполиции Украины, сообщает 14 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, на балансе украинской Нацполиции находятся 476 электронных браслетов, предназначенных для контроля осужденных, которые ограничены в свободе перемещений. Из всех браслетов технически исправны только 67 штук, остальные имеют те или иные неисправности

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Отмечается, что на данный момент с электронными браслетами ходят по решению суда 67 человек. Всего за первые три квартала 2017 года украинские суды вынесли приговор 1,375 тыс. людям об ограничении свободы с применением электронных браслетов, при этом из вынесенных судебных решений не было выполнено 818 по причине отсутствия технических устройств.

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Напомним, электронный браслет является датчиком, который передает на устройство управления данные о своем местонахождении. Будучи надетым на осужденного, электронный браслет позволяет правоохранителям отследить местоположение человека в любое время.

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