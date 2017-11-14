Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X

Вашингтон, 14 ноября 2017, 13:15 — REGNUM Три новых смартфона на базе iPhone X может выпустить компания Apple в 2018 году. Об этом 13 ноября сообщается на портале Macrumors.
Согласно прогнозам аналитика компании KGI Securities, две из трёх моделей получат OLED-дисплеи. Их диагонали составят 5,8 и 6,5 дюйма. Третью модель оснастят LCD-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма.
Предполагается, что по дизайну все три устройства будут напоминать iPhone X. Также на них установят камеры True Depth.
Напомним, iPhone X был презентован 12 сентября. Поступил в продажу новый гаджет 3 ноября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новых смартфонах iPhone X пользователи нашли дефекты. В частности, в динамике появляется треск при звонках и воспроизведении звука на высокой громкости.
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