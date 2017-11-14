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Роскосмос планирует направить на МКС экипаж из трех человек

Техника

Предстоящие научные исследования на новом многоцелевом лабораторном модуле МЛМ «Наука», который планируется запустить в космос до конца 2018 года, потребуют участия трех специалистов

Роскосмос планирует направить на МКС экипаж из трех человек
Иллюстрация: Avivas.ru
Запуск ракеты

Дубай, ОАЭ, 14 ноября 2017, 11:11 — REGNUM  В 2018 году российский сегмент Международной космической станции (МКС) будет обживаться полным экипажем из трех космонавтов, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров 14 ноября на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

В настоящее время экипаж российского модуля МКС составляют лишь два человека, однако предстоящие научные исследования на новом многоцелевом лабораторном модуле МЛМ «Наука», который планируется запустить в космос до конца 2018 года, потребуют участия трех специалистов.

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«Уменьшение количества членов экипажа было временной мерой. Со следующего года начинается запуск модулей, и, конечно, нужен полный экипаж, чтобы готовить модули к работе. Поэтому со следующего года мы собираемся переходить к полному экипажу», — отметил Комаров.

Согласно техническому заданию Роскосмоса, МЛМ «Наука» сможет обеспечивать проведение полноценных научных исследований, а также должен выполнять функции хранения грузов, стыковочного порта для транспортных кораблей, управления МКС с помощью своих двигателей, перекачку топлива из транспортных кораблей типа «Прогресс» в модуль «Звезда». Также на многоцелевом лабораторном модуле будет смонтирован европейский манипулятор ERA.

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Напомним, 12 ноября в Дубае стартовала международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow, считающаяся одной из крупнейших в мире.

Dubai Airshow-2017 проводится с участием департамента гражданской авиации Эмирата Дубай, Министерства обороны ОАЭ и правительства страны. Выставка проводится раз в два года с 1989 года. Россия участвует во всех проводимых выставках, начиная с 1993 года.

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Отметим, что в ходе авиасалона гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что ОАЭ и Россия ведут переговоры о создании пассажирского самолета на базе самолета МС-21.

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Космические полеты, аппараты и исследования

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