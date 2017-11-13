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Пользователи нашли новый дефект у iPhone X

Техника

Пользователи стали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона

Пользователи нашли новый дефект у iPhone X
IPhone X

Купертино, США, 13 ноября 2017, 14:09 — REGNUM  У нового гаджета от Apple, iPhone X, обнаружен новый дефект. Об этом 12 ноября сообщает портал 9to5mac.

Пользователи стали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона. По их словам, в динамике появляется треск при звонках и воспроизведении звука на высокой громкости.

При этом на некоторых устройствах проблема проявляется при уровне громкости ниже 50 процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple признала, что в iPhone X есть проблемы с сенсорным экраном, из-за которых он не реагирует на прикосновения при холодной погоде. В компании пообещали устранить неисправность.

Напомним, iPhone X был представлен 12 сентября. Во время презентации не сработала система разблокировки гаджета Face ID.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple пообещала исправить проблемы с экраном нового iPhone X

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