Составлен ТОП-10 самых комфортных и надежных авто — 2017

Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Какие автомобили составили ТОП-10 2017 года по комфорту и надежности? Автомобильные эксперты аналитического агентства исследований рынка Consumer Reports потрудились, и выложили 13 ноября на своем сайте результаты скрининга.

Проанализировав потребительские предпочтения, специалисты составили перечень самых безопасных, комфортных и привлекательных по цене автомобилей за 2017 год.

На первом месте расположился автомобиль Yaris iA, производства японского концерна Toyota. Согласно заключению Consumer Reports, у этой модели самое лучшее соотношение цены, комфорта и безопасности. На вторую строчку автоэксперты поставили американский Chevrolet Cruze. Кроме симпатичного внешнего вида, в плюсы данной модели были зачислены привлекательный интерьер и хорошая шумоизоляция.

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Новая Toyota Prius замыкает тройку лидеров. Выделяется он из остального автопарка, в первую очередь, экономичным движком и удобным салоном. Замыкают ТОП-5 «самых-самых» японская Mazda MX-5 Miata, а также «корянка» KIA Optima.

Кроме звездной пятерки, в ТОП-10 также попали Chevrolet Impala, Subaru Forester, Toyota Highlander, германская Audi Q7 и Ford F-150 родом из США.

Напомним, ранее агентство Consumer Reports опубликовало «антирейтинг» самых ненадежных машин.

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Первым в «антирейтинге» фигурировал Chevrolet Camaro с неполадками в трансмиссии, электронике и приводом. Чуть надежнее Камаро оказался автомобиль Mercedes-Benz GLC, но и он, как выяснилось, совсем не без технических «нюансов»: встречаются неполадки тормозов, рулевого управления и подвески.

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Третьим в списке наиболее «проблемных» авто был помещен Jaguar F-Pace. У него отмечались неисправности привода, электроники, а также посторонние шумы в салоне.

Далее, по степени убывания технических «заморочек», расположились: GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade. Замыкало десятку «неудачников» детище Илона Маска Tesla Model X.