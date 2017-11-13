В США успешно испытали аппарат, созданный по советскому образцу

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Космический грузовой корабль Dream Chaser совершил первую успешную посадку. Об этом 12 ноября сообщается в «твиттере» компании-разработчика Sierra Nevada Corporation.

Dream Chaser приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния, совершив второй спуск. Предыдущие испытания аппарата состоялись в октябре 2013 года и прошли неудачно. Левая стойка шасси не вышла при посадке, из-за чего космический корабль получил повреждения.

Отмечается также, что Dream Chaser был доработан и модернизирован. Он был разработан на основе американского орбитального самолета HL-20, созданного по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4.

При этом его испытания Dream Chaser рассматриваются как переход от предыдущей версии космического грузовика к новым поколениям аппарата. Предполагается, что аппарат поступит в эксплуатацию в 2020 году.

Предполагается, что разрабатывается пилотируемая версия Dream Chaser будет способна вмещать до семи человек и доставлять грузы и экипажи на околоземную орбиту.

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