В России резко упала цена на смартфон iPhone 6s Plus

Москва, , 09:41 — REGNUM Цена на смартфоны Apple iPhone 6s Plus резко упала после выхода новой линейки устройств iPhone X. Если раньше смартфон старшего поколения можно было купить за 60 тыс. рублей, то сейчас они стоят вдвое дешевле, сообщает Life.

Модель iPhone 6s Plus с 16 гигабайтами памяти доступна за 29,7 тыс. рублей, а модели с 32 и 128 гигабайтами стоят 37,4 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

Эксперты указывают, что столь беспрецедентное снижение стоимости связано с возросшим спросом на новые модели устройств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России старт продаж iPhone X был дан 3 ноября. При этом спрос на новые смартфоны оказался выше, чем на предыдущую модель — iPhone 8.

После покупки владельцы новых смартфонов отметили ряд недостатков, в частности, потерю чувствительности к касаниям при отрицательной температуре воздуха. В корпорации Apple признали дефект и пообещали его исправить.

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