Авиасалон в Дубае открылся с выступления китайской пилотажной группы

Дубай, ОАЭ, , 01:57 — REGNUM Пятнадцатый по счету авиасалон в Дубае стартовал с выступления пилотажной группы Китайской авиационно-промышленной корпорации (AVIC), сообщает 12 ноября агентство «Синьхуа».

На авиасалоне, где представлены образцы коммерческих и военных самолетов, была впервые специально приглашена команда ВВС Китая, которая продемонстрировала фигуры высшего пилотажа при помощи семи истребителей J-10.

Помимо прочего, AVIC также привезла с собой ряд образцов техники, включая беспилотные летательные аппараты, которые представил исполнительный вице-президент корпорации Чжан Синьго. По его словам, AVIC представляет более дружественную к конечному потребителю продукцию.

В этот раз на авиашоу было выставлено около 1200 экспонатов, из которых 100 было показано впервые. Шоу включает в себя также космический форум, проводимый совместно с Космическим агентством ОАЭ.

Организаторы мероприятия отмечали ранее, что шоу ставит перед собой задачу продемонстрировать будущее путешествий, включая новые технологии космического туризма.

«Мы предвкушаем волнующий успех выставки Dubai Airshow — 2017. Оно действительно представляет центр аэрокосмической отрасли, и мы рады приветствовать крупнейших мировых игроков в этой сфере», — заявила управляющий директор шоу.

Выставка продлится с 12 по 16 ноября. Ожидается, что ее посетят более 70 тыс. зрителей.

Напомним, что международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow считается одной из крупнейших в мире и устраивается с участием департамента гражданской авиации Эмирата Дубай, Министерство обороны ОАЭ и правительства страны. Выставка проводится раз в два года с 1989 года. Россия также участвует во всех проводимых выставках с 1993 года.

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