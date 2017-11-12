Сбои в работе Yota и «Мегафон» устранены

Москва, , 12:54 — REGNUM В ночь на 12 ноября, в сети оператора Yota, который работает на сети «Мегафона», произошел сбой. На данный момент работа сетей полностью восстановлена. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Yota на своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Оператор сообщил о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов в ночь на 12 ноября. Кроме того, пользователи социальных сетей сообщали о перебоях со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota. Официальный сайт компании Мегафон не был доступен несколько часов.

«Здравствуйте! Мы сожалеем, что вы столкнулись со сложностями при использовании нашей сети. Сейчас трудности уже устранены и сеть работает в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении пресс-службы Yota.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года в сетях «Мегафон» произошел крупнейший за всю историю оператора сбой. У большинства абонентов сети на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять sms-сообщения. Тогда сбои также наблюдались в сетях Yota.