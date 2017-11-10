Конструктор из Подмосковья продает самодельное авто за 1,7 млн рублей

Красногорск, , 14:52 — REGNUM В Московской области продают ретрокабриолет, по документам являющийся автомобилем «ВАЗ» 1974 года выпуска, внешне автомобиль напоминает старую модель Mercedes-Benz, выпущенную в 30-х годах XX века об этом 10 ноября сообщило издание Motor.

На машине установлен бензиновый двигатель производства «ВАЗ», его объем составляет 1,3 л, мощность — 69 л.с. Автомобиль является заднеприводным.

Владелец и конструктор автомобиля, разместивший объявление, подчеркивает, что машина является самодельной и потребует доработки, в её основу легла ходовая часть Mercedes-Benz W140.

Несмотря на то, что в характеристиках указано, что коробка передач у машины механическая, автор пишет, что сейчас на ней установлена АКПП, которая также требует доработки.

Указан пробег автомобиля, несмотря на то, что машина самодельная, она уже успела пройти 500 км. Владелец ретрокабриолета запросил за него 1,7 млн рублей.

Напомним, сегодня в России самодельный автомобиль можно поставить на учет и даже необходимо, эксплуатация транспортного средства без соответствующих документов запрещена.

Перед этим автомобиль должен будет пройти сертификацию. В 2015 году в силу вступил приказ Росстандарта, который разрешил эксплуатацию самодельных машин массой менее трех с половиной тонн.