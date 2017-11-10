В США назвали самый надежный брэнд ЕС

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Компания Audi шестой раз подряд была признана самым надежным брэндом ЕС, исследование проводили эксперты журнала Consumer Reports, об этом 9 ноября сообщил портал Automotive World.

Consumer Reports — известный потребительский журнал США, он ежегодно проводит подобный опрос среди своих читателей и публикует результаты.

Редакция просит всех подписчиков журнала сообщать об абсолютно всех проблемах, с которыми они сталкивались при эксплуатации их транспортных средств за последние двенадцать месяцев.

Стоит отметить, что в общем рейтинге 2017 года Audi заняла четвертое место, опередив других автопроизводителей из ЕС.

«Мы очень рады этому результату, который дает сильный сигнал нашим клиентам: качество — это основная компетенция бренда Audi», — сказал руководитель отдела обеспечения качества концерна AUDI AG Вернер Циммерманн.

Напомним, в октябре 2017 года Consumer Reports опубликовал райтинг самых ненадежных автомобилей. Первое место в списке занял Chevrolet Camaro, вторую строчку занял Mercedes-Benz GLC, третье место в «антирейтинге» досталось Jaguar F-Pace.

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