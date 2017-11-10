Lamborghini показала новый режим передвижения URUS по песку

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 12:02 — REGNUM Компания Lamborghini выложила в сеть видео, демонстрирующее работу нового режима передвижения кроссовера URUS по песку, ролик был опубликован 9 ноября на Youtube-канале компании.

В видео показаны варианты выбора режима движения, которые новый автомобиль Lamborghini сможет предложить автовладельцу.

Всего режимов шесть: Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Sabbia («Пустыня»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»). Как нетрудно догадаться, в видео демонстрируется возможности машины в режиме движения Sabbia.

Длительность опубликованного Lamborghini ролика не превышает 30 секунд, стоит отметить, что показанный в нем автомобиль «одет в камуфляж», таким образом, компания до сих пор скрывает внешний облик серийной модели.

Напомним, ранее Lamborghini сообщала, что кроссовер URUS будет выпущен на рынок России в середине 2018 года, мировая премьера автомобиля пройдет 4 декабря 2018 года в Сант-Агата-Болоньезе (Италия).

Ожидается, что цена кроссовера составит около $ 290 тыс., на автомобиль будет устанавливаться твин-турбо двигатель V8, мощность которого составит 650 л.с.

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