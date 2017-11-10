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В США беспилотный автобус попал в ДТП спустя несколько часов после запуска

Техника

Виновником аварии стал водитель грузового автомобиля

Лас-Вегас, США, 10 ноября 2017, 11:50 — REGNUM  Беспилотный автобус, вышедший на линию в одном из районов Лас-Вегаса, стал участником ДТП в первый же день тестирования в условиях реального движения. Грузовой автомобиль столкнулся с беспилотником, в котором в момент аварии находилось восемь пассажиров, по счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.

Виновником ДТП был признан водитель грузовика, который не заметил приближающийся беспилотный автобус. Системы безопасности беспилотника остановили автобус, однако грузовик все равно врезался в переднее крыло автобуса, пишет «Наньцзао жибао».

Беспилотный автобус был отправлен на ремонт, ожидается, что он вновь выйдет в рейс уже в ближайшие недели после тестирования всех систем. Беспилотный автобус является частью 12-месячного проекта по оптимизации дорожного движения в ряде районов Лас-Вегаса. Все желающие могут бесплатно проехать в беспилотном автобусе по маршруту, длина которого составляет около 1 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 ноября новая модель беспилотных городских автобусов на электродвигателях сошла с производственной линии и завершила начальный этап фабричных испытаний в провинции Хубэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готовится ввести в эксплуатацию городской автобус с автопилотом

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Дорожно-транспортные происшествия

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