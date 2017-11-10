Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей российского рынка

Москва, , 10:40 — REGNUM Составлен рейтинг самых популярных в октябре 2017 года автомобилей российского рынка, исследование было проведено специалистами «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), список был опубликован 9 ноября на портале «Автовести».

На первом месте в рейтинге по-прежнему находится автомобиль Kia Rio, в октябре 2017 года эту машину решили приобрести 8779 российских покупателей.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2016 года в России было продано на 168 больше этих автомобилей, таким образом, продажи уменьшились на 1,9%.

Второе место досталось Lada Granta, в октябре 2017 года было продано 8208 экземпляров этой модели, третью строчку занял седан Lada Vesta с показателем продаж — 6629 ед.

Четвертое место досталось кроссоверу Hyundai Creta, за обозначенный период в России дилерам южнокорейской марки удалось продать 6460 этих автомобилей. На пятом месте расположился седан Hyundai Solaris, в октябре 2017-го было продано 5110 автомобилей (серьезное падение продаж — 31,6%).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в октябре 2017 года в России было продано 148 тыс. 597 легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт). Специалисты отметили, что российский авторынок показывает положительную динамику уже восьмой месяц подряд.

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