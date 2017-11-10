Китайский лайнер С919 вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун

Шанхай, Китай, , 09:52 — REGNUM Управление гражданской авиации КНР сообщило о начале первого дальнего перелета китайского лайнера С919 из Шанхая в провинцию Шэньси. Ближнемагистральный лайнер вылетел из международного аэропорта Пудун в 11:38 по местному времени.

На борту самолета находятся пять членов экипажа, в том числе опытный летчик-испытатель Цай Цзюнь, которому предстоит посадить многотонную машину на аэродроме Яньлян, где пройдут дальнейшие испытания С919, пишет «Наньцзао жибао».

В ходе первого дальнего перелета С919 преодолеет расстояние 1,4 тыс. км на высоте 7800 метров. Длительность полета составит около 180 минут.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиастроительная корпорация AVIC Harbin Aircraft Industry Group передала заказчику в Федеративных Штатах Микронезии двухмоторный турбовинтовой самолет Y-12E.