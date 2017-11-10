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Twitter приостановил верификацию пользователей

Техника

Twitter временно прекратил ставить около имени пользователей синюю галочку

Вашингтон, 10 ноября 2017, 07:44 — REGNUM  Социальная сеть Twitter приостановила верификацию пользователей. Об этом 9 ноября сообщается на странице Twitter Support.

Администрация соцсети временно прекратила ставить около имени пользователей синюю галочку, которая означает подтверждение подлинности аккаунта. Обычно такие галочки ставятся на страницах различных знаменитостей.

«Верификация создавалась для аутентификации личности и голоса, но стала интерпретироваться как подтверждение и показатель важности. Мы признаем, что создали путаницу, и мы с ней разберёмся. Все верификации приостановлены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Twitter верифицировал аккаунт одного из организаторов беспорядков в американском Шарлотсвилле.

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