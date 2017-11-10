Китайский авиалайнер C919 готов совершить своей первый дальний перелет

Пекин, , 02:05 — REGNUM Первый китайский пассажирский реактивный авиалайнер C919 совершит свой первый дальний перелет уже 10 ноября, покинув Шанхай, чтобы приземлиться в провинции Шэньси, сообщает агентство «Синьхуа».

Самолет поднимется вылетит из аэропорта Пудун в Шанхае и своим ходом доберется до испытательной базы Яаньлян близ города Сиань, сообщают инженеры из корпорации COMAC, ответственные за производства лайнера.

Компания планирует провести шесть тестовых самолетов, второй из которых, ожидается, совершит свой первый полет еще до конца 2017 года.

C919 осуществил свой первый испытательный полет еще в мае 2017 года и до настоящего момент совершил уже пять подобных вылетов. На базе Яньлян самолет продолжил еще более сложные и углубленные испытания с целью получения сертификата пригодности для воздушных полетов.

Капитан самолета Цай Цзюнь, которому выпала ответственность осуществить первый перелет, отметил, что воздушное судно будет идти на высоте 7,8 км на расстояние 1,4 тыс. км, которое он покроет за три часа.

«Мы подготовили детальный план работ, чтобы обеспечить безопасность рейса из Шанхая в Яньлян», — заявил капитан.

Первый китайский пассажирский лайнер пользуется достаточно неплохим вниманием. Корпорация COMAC заявляет о 730 заказах со стороны 27 китайских и международных клиентов.

Стоит отметить, что радиус полета нового самолета составляет 4075 км, что сопоставимо с европейским Airbus 320 и новым поколением Boeing 737.

Напомним, что продолжаются всевозможные испытания новейшего китайского авиалайнера C919. Помимо летных тестов, самолет подвергнут воздействию экстремальных климатических условий в первой климатической лаборатории, созданной в КНР.

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