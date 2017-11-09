WikiLeaks: Шпионский вирус ЦРУ маскируется под антивирус «Касперского»

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разработало шпионскую компьютерную программу Hive («Улей»), имитирующую код антивирусных программ, созданных в «Лаборатории Касперского», сообщается 9 ноября на сайте организация WikiLeaks.

«Улей» обеспечивает кражу данных с зараженных им компьютеров, а для маскировки имитирует код антивирусных продуктов компании «Лаборатория Касперского».

По информации WikiLeaks, вирус «Улей» содержит три элемента, обеспечивающих маскировку под программы известных разработчиков.

В результате этой особенности вируса, организация, подвергшаяся хакерской атаке ЦРУ, должна прийти к выводу, что кража информации совершается при помощи программы, под которую маскируется вирус «Улей».

Стоит отметить, что специалисты «Лаборатории Касперского» пока воздерживаются от комментариев этого сообщения, однако обещают дать подробный ответ по итогам изучения опубликованных WikiLeaks документов.

Как сообщало ИА REGNUM, WikiLeaks продолжает начатую в марте 2017 года публикацию серии документов Vault 8 из почти 10 тыс. документов и файлов из внутренней сети Центра по киберразведке ЦРУ в Лэнгли.

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