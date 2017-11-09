На Украине испытали беспилотник собственной разработки «Горлиця»

Киев, , 20:46 — REGNUM В Киевской области завершились испытания прототипа украинского многоцелевого беспилотника «Горлиця», сообщает 9 ноября пресс-служба концерна «Укрборонпром».

Испытания проходили на аэродроме Гостомель, новый аппарат совершил полет с подвешенными макетами вооружения.

Официальное название украинского БПЛА — мобильный тактический беспилотный авиационный комплекс АК-БК-1 «Горлиця».

По утверждению пресс-службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинский БПЛА сможет летать не менее семи часов на высоте до 5000 м на дальность свыше 1000 км, выполнять функции разведки, корректировки огня, наносить удары двумя ракетами класса «воздух-земля».

Разработчик нового украинского беспилотника, которым является государственное предприятие «Антонов», входящее в состав «Укроборонпрома», утверждает, что в окончательном варианте комплекс «Горлиця» будет состоять из пункта управления, четырех летательных аппаратов, устройств старта и финиша беспилотников на базе транспортного модуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинская оборонная промышленность должна создать тяжелый стратегический беспилотник, способный летать от Москвы до Дальнего Востока.

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