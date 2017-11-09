Эксперты: авторынок России продолжает восстанавливаться

Москва, , 15:53 — REGNUM В октябре 2017 года В России было продано 148 597 ед. легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV), что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 9 ноября сообщило агентство «Автостат».

Всего с января по сентябрь 2017-го в нашей стране было продано 1 млн 277 тыс. 938 автомобилей (рост продаж — 11,3%).

Эксперты «Ассоциации европейского бизнеса» отмечают, что российский рынок демонстрирует положительную динамику уже восьмой месяц подряд.

Согласно их прогнозам, в 2017 году объем российского автомобильного рынка может вырасти до 1 млн 580 тыс. автомобилей (на 10,8%).

Среди автопроизводителей в рейтинге продаж лидером продолжает оставаться «АвтоВАЗ», в октябре 2017-го компания смогла продать 28 тыс. 638 автомобилей, рост продаж относительно аналогичного периода 2016 года — 23%.

На втором месте расположился южнокорейский автопроизводитель KIA (17 тыс. 407 автомобилей, рост продаж — 16%). Третью строчку заняла Hyundai (15 тыс. 712 машины, рост — 11%).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не только продлить действие программ государственной поддержки авторынка, но и увеличить её объем до 20 млрд рублей. По мнению членов организации это будет способствовать развитию автоотрасли.

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