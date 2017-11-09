Уникальный внедорожник «Тигр» продается более чем за 5 млн рублей

Барнаул, , 14:43 — REGNUM Объявление о продаже мощного внедорожника ГАЗ 233 001 «Тигр», выполненного на базе шасси семейства специальных автомашин «Тигр», размещено в базе сайта avito.ru.

Дизельный «Тигр» 2010 года выпуска, с пробегом в 22 тыс. км и объемом двигателя в 5,9 л владелец оценил в 5,4 млн рублей, подчеркнув, что машина очень мощная.

«Данная модификация машины является самым мощным и обладающим самой высокой проходимостью внедорожником среди подобных машин этого класса, как в России, так и за рубежом», — указал хозяин внедорожника.

Напомним, ГАЗ 233 001 «Тигр» — «гражданская» версия военного внедорожника. Автомобиль может штурмовать полуметровые рвы, влезать на вертикальные стенки высотой до 0,4 м и покорять косогоры наклоном до 20 градусов.

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Скорость движения по пересеченной местности — до 80 км/ч, максимальная скорость — 140 км/ч. Автомобиль может преодолевать неглубокие водные преграды (двигатель оснащен шнорхелем).

Мощная лонжеронная рама, колеса, рычаги, торсионная подвеска, колесные редукторы «позаимствованы» у БТР-80 и другой армейской техники.