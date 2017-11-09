Бывший вице-президент GM: Наступает конец автомобильной эры

Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Бывший вице-президент General Motors Роберт Лутц заявил, что ему жаль, но наступает конец автомобильной эры и в ближайшие 20 лет привычные всем автомобили будут поставлены вне закона, его слова передало издание Torque news

Лутц считает, что будущее принадлежит полностью беспилотным автомобилям, которые вообще не будут иметь никаких средств управления. При этом транспортные средства будут даваться в прокат такими компаниями как Ubers и Lyfts.

Бывший руководитель GM предполагает, что переломный момент произойдет, когда доля полностью беспилотных автомобилей в мировом автопарке составит 20−30%.

По мнению автопромышленного менеджера, в этот момент власти различных стран, изучив статистику несчастных случаев при ДТП, придут к выводу, что инициаторами аварий в 99,9% случаев становятся водители, самостоятельно управляющие транспортными средствами.

«Транспортные средства больше не будут управляться людьми, потому что в итоге, через 15−20 лет их перемещение по дорогам будет запрещено законодательно», — сказал Роберт Лутц.

Он предполагает, что будут выпущены законы, согласно которым власти обозначат переходный период, который будет длиться примерно пять лет, чтобы люди смогли поменять свои автомобили на полностью автономные.

Напомним, Боб Лутц в конце своей карьеры в GM сыграл важную роль в создании гибридного автомобиля компании. Из-за этого он стал популярным в среде сторонников электромобилей. А в 2016 году Лутц заявил, что банкротство Tesla неизбежно и что это всего лишь вопрос времени.

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