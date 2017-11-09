Google и Volkswagen совместно изучат возможности квантовых компьютеров

Вашингтон, 9 ноября 2017, 13:15 — REGNUM Google и Volkswagen намерены совместно проводить исследования в сфере квантовых компьютеров. Об этом сообщается на сайте автоконцерна.
Компании планируют изучать потенциальное применение квантовых компьютеров в области решения транспортных задач. В частности, в расках сотрудничества Google предоставит квантовый компьютер.
В Volkswagen собираются на его основе изучать оптимизацию транспортных потоков, высокопроизводительные аккумуляторы для электромобилей, структуру новых материалов. Кроме того, планируется оценить возможности машинного обучения и искусственного интеллекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США учёные создали квантовый компьютер, способный к перепрограммированию.
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