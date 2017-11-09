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Минэнерго РФ: поставки турбин Siemens продолжаются

Техника

Siemens продолжает искать возможность поставок газовых турбин высокой мощности на российские энергетические объекты

Москва, 9 ноября 2017, 13:14 — REGNUM  Немецкий концерн Siemens продолжает поставки оборудования в Россию, а также продолжает и свое участие в конкурсах на поставку своих турбин российским государственным компаниям, заявил 9 ноября заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

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По словам Черезова, Siemens продолжает искать возможность поставок газовых турбин высокой мощности на российские энергетические объекты, несмотря на ужесточение концерном правил работы в стране после того, как 4 августа 2017 года ЕС расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», — отметил он.

Кроме того, замминистра сообщил, что поставки энергетического оборудования немецкий концерн продолжает:

«Все они поставляют. Во всех конкурсах госкомпаний они участвуют. Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы. Siemens в этих конкурсах участвует, и никаких вопросов у Siemens это не вызывает», — заявил Черезов.

Siemens, по словам замминистра, интересуется возможностью участия в конкурсе на поставку турбин на ТЭС на Тамани, конкурс на строительство которой будет объявлен в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий концерн обратился в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 года.

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Скандал разгорелся после публикации в СМИ сообщений о прибытии на полуостров газовых турбин для установки на тепловых электростанциях в Симферополе и Севастополе. Немецкий концерн требовал наложить арест на турбины, поставленные в Крым.

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