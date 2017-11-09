General Motors назначила в России нового гендиректора

Москва, , 12:56 — REGNUM Российское подразделение General Motors получило нового руководителя, им стал Эктор Вилларреал, который ранее занимал пост президента и генерального директора подразделения GM Operations в Узбекистане, об этом 8 ноября сообщает пресс-служба GM Россия.

Как пишет издание, сейчас Вилларреал, ставший генеральным директором российского офиса GM, будет отвечать за такие марки как Cadillac и Chevrolet NAV, зона его ответственности — Россия и страны СНГ.

Также он будет руководить отделением послепродажного обслуживания транспортных средств, выпускаемых под различными суббрэндами GM.

Эктор Вилларреал имеет диплом инженера-механика Монтеррейского технологического института, он также окончил магистратуру этого вуза и является экспертом в области технологии производства.

Работать в GM он пришел в 1990 году, в результате карьерного роста стал руководителем компании, отвечающим за Мексику, Центральную Америку и страны Карибского бассейна. Позже он отвечал за планирование в отделении GM в Южной Корее.

Напомним, ранее пресс-служба Минпромторга сообщила, что пустующие производственные мощности GM в Санкт-Петербурге получат компании из Узбекистана. Там будет организована сборка машин «ДжиЭм Узбекистан».

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