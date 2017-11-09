Четверг, 9 Ноября 2017 года
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Apple предложила ФБР помощь во взломе телефона техасского стрелка

Техника

Скорее всего, речь идёт об одной из моделей iPhone

Вашингтон, 9 ноября 2017, 11:21 — REGNUM  Компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь в разблокировке телефона техасского стрелка. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, Apple предложила свою помощь после того, как на конференции представители власти рассказали о безуспешных попытках ФБР взломать мобильное устройство.

Отмечается, что, скорее всего, речь идёт об одной из моделей iPhone.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в городе Сазерленд-Спрингс в Техасе сбежавший из психиатрической клиники Девин Келли открыл огонь по прихожанам баптистской церкви. В результате стрельбы было убито 26 человек.

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