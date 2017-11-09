Audi собирается производить «электронное дизельное топливо»

Берлин, , 10:51 — REGNUM Audi намерена построить экспериментальный центр, который будет заниматься производством синтетического «устойчивого» дизельного топлива, новый вид топлива получит название e-diesel, об этом 9 ноября сообщил CNBC.

Этот центр будет располагаться в швейцарском городе Лауфенбург, к данному проекту Audi присоединятся немецкая химико-технологическая компания Ineratec и немецко-швейцарский производитель и поставщик электроэнергии Energiedienst.

Специалисты Audi утверждают, что с новым топливом e-diesel автомобили с дизельными двигателями будут работать таким образом, что осуществляемые ими выбросы в атмосферу практически не будут содержать диоксида углерода.

Компания показала на схеме, как именно будет производиться новое топливо. На первом этапе технологического процесса путем электролиза вода будет разделяться на водород и кислород.

Полученный кислород будет направляться в атмосферу, а водород будет соединяться с углекислым газом для получения углеводородов. Углекислый газ компания намерена получать из атмосферы.

Напомним, автомобили с дизельными двигателями достаточно популярны в ЕС, но в последнее время из-за скандала, в центре которого оказалась компания Volkswagen, многие города решили ввести запрет на использование таких авто.

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