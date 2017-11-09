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Apple планирует выпустить гарнитуру дополненной реальности

Техника

Новый гаджет может появиться в продаже в 2020 году

Купертино, США, 9 ноября 2017, 09:46 — REGNUM  Компания Apple планирует выпустить гарнитуру дополненной реальности. Об этом 8 ноября сообщает Bloomberg.

Компания намерена создать технологию для нового гаджета, которая не будет зависеть от смартфона. У гарнитуры будет собственная операционная система, которая будет работать на собственном микрочипе.

Отмечается, что для разработки новой технологии было создано отдельное подразделение Т288, в котором работает несколько сотен человек.

Планируется, что гарнитура дополненной реальности будет разработана к 2019 году. В 2020 году новый гаджет должен поступить в продажу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple выпустила новые смартфоны — iPhone 8, iPhone 8 plus iPhone X.

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