Купертино, США, , 09:46 — REGNUM Компания Apple планирует выпустить гарнитуру дополненной реальности. Об этом 8 ноября сообщает Bloomberg.

Компания намерена создать технологию для нового гаджета, которая не будет зависеть от смартфона. У гарнитуры будет собственная операционная система, которая будет работать на собственном микрочипе.

Отмечается, что для разработки новой технологии было создано отдельное подразделение Т288, в котором работает несколько сотен человек.

Планируется, что гарнитура дополненной реальности будет разработана к 2019 году. В 2020 году новый гаджет должен поступить в продажу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple выпустила новые смартфоны — iPhone 8, iPhone 8 plus iPhone X.

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