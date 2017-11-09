Назван регион-лидер России по продажам подержанных автомобилей

Москва, , 09:40 — REGNUM Составлен рейтинг крупнейших российских региональных рынков подержанных автомобилей, эксперты исследовали период с января по сентябрь 2017 года, список опубликован 8 ноября на сайте агентства «Автостат».

Всего за девять месяцев 2017 года в России было продано 3 млн 895,7 тыс. подержанных авто, по сравнению с 2016 годом объем данного сегмента авторынка вырос на 1,6%.

Первое место по объему продаж заняла Московская область, в этом регионе за обозначенный период было продано около 233,3 тыс. подержанных машин, рост продаж — 4,9%.

Вторую строчку рейтинга заняла Москва, с января по сентябрь 2017 года жители столицы приобрели 218,9 тыс. таких автомобилей, стоит отметить, что вторичный рынок столицы демонстрирует падение — на 11,5%.

На третьем месте расположился Краснодарский край, по сравнению с 2016 годом объем вторичного авторынка данного региона вырос на 9,1%, всего за обозначенный период было продано 191,6 тыс. машин.

Четвертое и пятое место заняли Санкт-Петербург (140,3 тыс. ед, падение продаж — 0,3%) и Ростовская область (118,3 тыс. ед, рост — 2%).

Напомним, ранее СМИ опубликовали список самых популярных автомобилей на вторичном рынке России, первые три места заняли: LADA Samara, LADA Classic и LADA 110 (ВАЗ-2110). На четвертом и пятом месте разместились LADA Priora и LADA Kalina.

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