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«Автособака»: тюнинг машины по-британски

Техника

Девушка просила его найти себе работу, но парень для начала взялся тюнинговать ее авто, и создал из машины плюшевого зверя коричневого окраса

«Автособака»: тюнинг машины по-британски
Иллюстрация: Www.dailymail.co.uk

Лондон, 9 ноября 2017, 09:04 — REGNUM  В Великобритании молодой человек по имени Сэм Уэлман превратил машину своей девушки в мохнатого плюшевого пса, сообщает 8 ноября Daily Mail.

Девушка просила его найти себе работу, но парень для начала взялся тюнинговать ее авто, и создал из машины Seat Leon плюшевого зверя коричневого окраса. Мехом покрыты все части транспортного средства, у него появился нос и хвост.

Теперь мимо машины сложно пройти, не обратив на нее внимания. Корал Уиллсон, хозяйка машины, по ее собственному признанию, «чуть не упала в обморок», когда увидела мохнатого монстра в первый раз.

Отмечается, что единственной проблемой автомобиля является подверженность намоканию в дождливый день.

Возможно, свое вдохновение юноша, создавший авто-пса «Ровера», черпал из голливудской кинокартины «Тупой и еще тупее» с Джимом Керри в главной роли, в ней персонажи также разъезжали на плюшевой огромной авто-собаке.

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