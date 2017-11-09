Разработчики Pokemon Go выпустят игру о Гарри Поттере

Токио, , 08:50 — REGNUM Компания Niantic, выпустившая игру Pokemon Go, работает над созданием приложения для мобильных устройств по мотивам книг о Гарри Поттере. Об этом 8 ноября сообщается на сайте компании.

Новое приложение будет представлять собой игру с элементами дополненной реальности. Оно будет называться «Гарри Поттер: Волшебники объединяются».

Отмечается, что в процессе игры пользователи смогут учить заклинания, а также исследовать города в реальном мире, чтобы «находить и сражаться с магическими существами». Предполагается, что релиз игры состоится в 2018 году.

Напомним, игра Pokemon Go была разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company и вышла в июле 2016 года.

Игроки Pokemon Go часто становились причиной инцидентов и скандалов. Так, в августе 2016 года блогер в Екатеринбурге выложил в интернет видео, где он играет в приложение Pokemon Go во время службы в Храме-на-Крови, после чего он получил условный срок за оскорбление чувств верующих.

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